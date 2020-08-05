العراق يعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء

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اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 16531) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق( 1076150)".
و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2339) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 333
مدينة الطب 61
النجف الأشرف 150
السليمانية 54
أربيل 84
كربلاء 222
كركوك 57
ديالى 83
واسط 204
البصرة 111
ميسان 69
بابل 164
الديوانية 64
ذي قار 65
الأنبار 29
المثنى 199
نينوى 66
صلاح الدين 21
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2834 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 314
بغداد الكرخ 337
مدينة الطب 50
النجف 181
السليمانية 56
أربيل 218
دهوك 83
كربلاء 285
كركوك 75
ديالى 54
واسط 115
البصرة 301
ميسان 104
بابل 189
الديوانية 107
ذي قار 56
الأنبار 53
المثنى 68
نينوى 145
صلاح الدين 43
- الوفيات 77 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 4
النجف 3
السليمانية 4
أربيل 6
دهوك 2
كربلاء 5
كركوك 5
واسط 3
البصرة 9
بابل 9
الديوانية 4
الأنبار 3
المثنى 1
نينوى 4
مجموع الشفاء : 98442 ( نسبة الشفاء 71.6 %)
مجموع الأصابات : 137556
الراقدين الكلي: 34020
الراقدين في العناية المركزة: 519
مجموع الوفيات: 5094
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