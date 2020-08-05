العراق يعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 16531) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق( 1076150)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2339) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: