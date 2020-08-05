صحيفة قطرية: ميمي بين الريان والغرافة

2020-08-05 | 14:35
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كشفت صحيفة "الوطن" القطرية، ان مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" قريب من الانتقال الى احد الفريقين الريان والغرافة في الانتقالات الصيفية الجارية.
وانتهت إعارة الدولي ميمي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي والتي كانت لمدة 6 أشهر وتم تجديد فترة الإعارة للاعب لإكمال الموسم الحالي مع ناديه البرتغالي.
وتعتبر الفترة الاحترافية التي قضاها ميمي خطوة جديدة في مشوار الهداف مهند لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي ستعينه في مشواره الاحترافي في دوري نجوم قطر.
ويعد مهند علي من النجوم البارزة التي نجحت في تقديم نفسها في الفترة الماضية رغم صغر سنه وهو ما جعله أحد أبرز هدافي المنتخب العراقي وهو ما لفت الانظار إليه بشدة.
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