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صحيفة قطرية: ميمي بين الريان والغرافة

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2020-08-05 | 14:35

صحيفة قطرية: ميمي بين الريان والغرافة

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كشفت صحيفة "الوطن" القطرية، ان مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" قريب من الانتقال الى احد الفريقين الريان والغرافة في الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت الصحيفة ان "مصادر إعلامية اكدت اقتراب ميمي من الريحل عن الدحيل على سبيل الاعارة لأحد الناديين الريان والغرافة.. وذلك مع انطلاقة الموسم الجديد".

وانتهت إعارة الدولي ميمي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي والتي كانت لمدة 6 أشهر وتم تجديد فترة الإعارة للاعب لإكمال الموسم الحالي مع ناديه البرتغالي.


وتعتبر الفترة الاحترافية التي قضاها ميمي خطوة جديدة في مشوار الهداف مهند لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي ستعينه في مشواره الاحترافي في دوري نجوم قطر.

ويعد مهند علي من النجوم البارزة التي نجحت في تقديم نفسها في الفترة الماضية رغم صغر سنه وهو ما جعله أحد أبرز هدافي المنتخب العراقي وهو ما لفت الانظار إليه بشدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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