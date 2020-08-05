محكمة صومالية تبرئ صحفيا من الانتماء لـ"الشباب" الإرهابية

قضت محكمة عسكرية صومالية، الأربعاء، بإطلاق سراح صحفي أدانته النيابة بتهمة الانتماء لحركة الشباب الإرهابية واغتيال موظف حكومي.

وقال رئيس محكمة القوات المسلحة الصومالية، العقيد حسن علي نور شوتي، في بيان قرأه داخل المحكمة، تابعته ”الخليج 365” إن النيابة العسكرية أخفقت في تقديم أدلة كافية لإدانة الصحفي محمد عبدالوهاب نور أبوجا بالتهم الموجهة إليه.

وأكد العقيد شوتي أن أبوجا بريء، وأمر بإطلاق سراحه فورا في حكم نهائي.



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وجرى توقيف الصحفي أبوجا في مارس/آذار الماضي، بتهم توزعت ما بين الانتماء لمليشيات الشباب الإرهابية والمشاركة في جريمة اغتيال موظف جكومي قبل عام في مديرية بونطيري بمقديشو .

ورحبت مؤسسات صحفية صومالية بقرار المحكمة، مؤكدة على ضرورة وقف مقاضاة الصحفيين بالمحاكم العسكرية وقانون العقوبات الصومالي .

وبالفعل، أخلت مصلحة السجون الصومالية سبيل أبوجا تنفيذا لقرار المحكمة.

ومرارا، اتهمت منظمات حقوقية، السلطات الصومالية بتضييق الخناق على الصحافة وإجبار عشرات الصحفيين على الفرار من الصومال بعد مضايقات أمنية وملاحقات قانونية.

