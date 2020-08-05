القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/8/5 05:01 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/5 05:01 م بتوقيت أبوظبي

طالب المجلس الأوروبي السلطات التركية بتخفيف القيود المفروضة على زيارات أسر ومحامي المعتقلين الأكراد في سجن جزيرة إمرالي (شمال غربي تركيا)، بمن فيهم القائد التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي، أنقرة "إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن يحظى جميع المحتجزين في سجن إمرالي، بزيارة ذويهم ومحاميهم". Advertisements وحثت اللجنة السلطات التركية في تقرير لها على "مراجعة كاملة لنظام التوقيف المطبق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة". وأشار التقرير إلى أن "الظروف المادية للاحتجاز لاتزال مرضية بشكل عام لجميع المعتقلين" في إمرالي التركي. واعتقل الزعيم الكردي عبد الله أوجلان (72 عام) في 15 فبراير/شباط 1999، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 يونيو/حزيران 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم البلاد، لكن تم تخفيف الحكم في 2002 إلى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات حقوقية أوروبية لتركيا بشأن أوجلان والمعتقلين الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.