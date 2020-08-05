الوزير العجوز يجوب فرنسا على دراجة هوائية

في تحد لمشاعر الخوف من فيروس كورونا، انطلق وزير خارجية لوكسبورغ جان إسلبورن البالغ من العمر 71 عاما، على دراجته الهوائية، يجوب فرنسا.

وإسلبورن، المولع بالرياضة وركوب الدراجات في شوارع فرنسا، بدأ جولته منفردا، مطلع الشهر الجاري، ولا يسعى لتحطيم أرقام قياسية أو إنجازات معينة.

لكنه أراد من هذه الجولة التي قال إنه يتحمل مسؤولية قراره إزاءها، "شكر فرنسا لأنها تركت حدودها مفتوحة أمامنا".

وثانيا "لإثبات تصميم معين على عدم الانجرار وراء الخوف الدائم إزاء فيروس كورونا".

Advertisements

الطواف السادس

وهذا هو الطواف السادس لوزير خارجية لوكسبورغ حول فرنسا، بعد أن خاض مغامرته الأولى عام 2015.

وهذه المرة، اختار "مسارا خاليا من التعقيدات" يبدأ من مدينة نوشاتو جنوبا وينتهي بمنطقة كابندو.

على أن يمر بمدن عدة بينها ديجون وإيكس لي بان وآرل وبيزييه.

واستبق إسلبورن أية انتقادات متوقعة لجولته هذه، قائلا إنه "مع التقنيات الرقمية الحديثة، يبقى التواصل ممكنا في أية لحظة".