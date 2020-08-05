عزل حسن خيري.. مؤامرة قطرية بأياد صومالية

مؤامرة قطرية أطاحت برئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، في محاولة استباقية لوأد أية خطوة تمنع تحقيق مساعي الدوحة للسيطرة على الصومال عبر زمرة فاسدة.

ووفق تقرير لموقع "غوب جوغي" الإخباري الصومالي، اطلعت عليه ”الخليج 365”، فإنه لم يكن سرا رفض رئيس الوزراء احتمال التمديد لفترة الحكومة التي يقودها الرئيس عبدالله فرماجو.

وأوضح التقرير أن فشل تحالف فرماجو ورئاسة مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان) في معرفة ما إن كان خيري سيترشح للسباق الرئاسي القادم أم لا، يثير هاجسا كبيرا لدى الرئيس ومستشاريه ممن يدركون أن وجود رئيس الوزراء سيقلص فرص استمرار الأول في المشهد السياسي.

قطر بالصومال.. عين على الحكومة بعد الرئاسة والمخابرات

ويخشى فرماجو من احتمال ترشح "خيري" للرئاسة بعد إقامته علاقات قوية مع رؤساء الولايات الإقليمية ورئاسة مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان).

ويتوافق هؤلاء على رفض تكريس سياسة التمديد لفرماجو التي يدفعها رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن بدعم وتمويل قطري.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر قولها إن العلاقات ساءت بين خيري وفرماجو بعد هذه التطورات، غير أن الدوحة دخلت بقوة على خط الأزمة في محاولة استباقية لوأد أية خطوة تمنع تحقيق مساعيها بالسيطرة على الصومال عبر زمرة فاسدة.

المنعطف

التقرير نفسه لفت إلى زيارة غير رسمية أجراها خيري إلى قطر، أواخر يونيو/حزيران الماضي، لكنه تفاجأ هناك بقدوم رئيس المخابرات الصومالية فهد ياسين دون علمه.

ووصف الموقع ياسين بـ"وكيل الدوحة في مقديشو".

Advertisements

وأجرى خيري لقاءات حاسمة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والمسؤولين المعنيين بالملف الصومالي هناك، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة شهدت رفض خيري بشكل واضح تمديد فترة فرماجو وكذلك رفض مساندته، ما أدى إلى دخول فهد ياسين على خط المفاوضات، محاولا التوصل إلى اتفاق معه، لكن انتهت دون نتائج.

وكان رئيس الوزراء الصومالي السابق يراهن على علاقاته مع المجتمع الدولي والولايات الإقليمية في الصومال، لكن فرماجو وفهد ياسين ورئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن رسموا خيوط مؤامرة لسحب الثقة منه لإخراجه من المعادلة السياسية.

وعلم خيري والمقربون منه أن مؤامرة عزله مساء الجمعة 24 يوليو/تموز الماضي، تمت بإعداد من رئيس مجلس الشعب محمد مرسل ونائبه عبدالولي مودي، وفق التقرير .

وتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته في سبع دقائق دون اتباع الإجراءات الدستورية.

ولفت التقرير إلى أن خيري واجه وضعا صعبا، حيث لم يكلف نفسه في البداية عناء طلب الدعم أو التوصل إلى اتفاق مع البرلمان والنواب الذين يخشون عدم إعادة انتخابهم في الاستحقاق الانتخابي القادم، ما أدى إلى الإطاحة به حتى من قبل البرلمانيين الوزراء في حكومته.

قطر في الصومال

وتنخرط قطر بشكل كبير في السياسة الصومالية، حيث عقد سفيرها لدى مقديشو، حسن حمزة، هذا الأسبوع، اجتماعات منفصلة مع رؤساء ولايات جنوب غرب الصومال وغلمدغ وهيرشبيلي، في محاولة لوضع يدها على الحكومة الصومالية القادمة.

ويتشبث فرماجو والمقربون منه بتمديد فترة المؤسسات الحكومية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري خشية الإطاحة به، فيما يطالب آخرون بإتمامها في موعدها.

في الأثناء، يمتد الأخطبوط القطري ليعبث بالمؤسسات الصومالية، مستهدفا هذه المرة الحكومة، والتي بقيت حتى الآن بمنأى عن وصاية الدوحة، فيما يسعى فرماجو وفهد ياسين وحلفاؤهما إلى تأمين ممر لعبور للدوحة.