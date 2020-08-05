عاجل | إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على أثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أمس في مرفأ بيروت.

وترأس حسان دياب، أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بعد الانفجار الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

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وبحسب قناة "الجديد" اللبنانية قال دياب في مستهل الجلسة: "الصدمة كبيرة جداً. ملف التحقيق أولوية".

​لافتا إلى أن "نتائجه يجب أن تكون سريعة لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب".

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، في لبنان أمس الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.