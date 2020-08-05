«انفجار بيروت» .. غرق الباخرة «أورينت كوين» السياحية ومقتل عدد من طاقهما

تسبب انفجار بيروت في غرق باخرة سياحية ، وبحسب إذاعة "صوت لبنان"، فإن الباخرة السياحية "أورينت كوين" التابعة لمجموعة "أبو مرعي لاينز" لصاحبها رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، غرقت بالكامل في مرفأ بيروت إثر الانفجار الذي وقع أمس، وسقط شهيدان وسبعة جرحى من طاقمها من ضمن الضحايا والجرحى".
ونقلت الإذاعة عن مالك السفينة، أبو مرعي، قوله إن الباخرة كانت ترسو في مرفأ بيروت قبل أن يصيبها الانفجار بأضرار جسيمة، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها"، معتبرا إياها "معلما سياحيا لبنانيا".
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