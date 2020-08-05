أول تعليق لعمرو أديب على «انفجار بيروت»

في أول تعليق له على كارثة انفجار مرفأ بيروت ، طالب الإعلامي عمرو أديب من الدولة المصرية، بالوقوف بجانب الشعب اللبناني من أجل المرور بازمة انفجار بيروت الذي وقعت بالامس.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقال: “بيروت تحتاج إلى قمح ودواء وطاقة، أناشد الدولة المصرية بتقديم كل ما تستطيع تقديمه في الساعات القادمة، بيروت منكوبة والقاهرة لا تترك اخواتها ابدًا في وقت المحنة، وراجع راجع لبنان لازم يرجع لبنان”.