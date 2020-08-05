الخارجية المصرية تتحرك لنقل «جثماني المصريين» ضحايا انفجار لبنان.. وتوجيهات عاجلة من الملك عبدالله للمساعدة في إنقاذ بيروت

أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت تستمر في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم وذلك في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس الثلاثاء .

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن علي إسماعيل السيد شحاته والمواطن إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

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العاهل الأردني يوجه بإرسال مستشفى ميداني إلى لبنان

وأوضح أن طاقم المستشفى سيتوجه إلى بيروت غدا /الخميس/ ويضم 48 سريراً، و10 أسرة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصا، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية، وسيتم نقل مرتبات وطواقم المستشفى على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي في العاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، حداداً على ضحايا الانفجار.

يأتي ذلك بعد حادثة الانفجار المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا وآلاف الإصابات.