شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعاتوتضمنت إضافة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لجامعة جنوب الوادى وكلية الطب البشرى لجامعة دمياط وكلية الحاسبات والمعلوماتلجامعة العريش وتضمن القرار اضافة كلية علوم التغذية لجامعة حلوان على أن يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية علوم التغذية درجةالبكارلويوس فى أحد تخصصات علوم التغذية بالكلية . كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإعتبار بعض الطرق بمحافظة الاسكندرية من المناطق ذات الطبيعة الخاصة وتتولى الهيئة العامةللطرق والكبارى ادارتها والإشراف عليها.

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