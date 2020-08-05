شكرا لقرائتكم خبر عن عادل ناصر: مجلس الشيوخ ثورة إصلاحية لرفع الوعي السياسي المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرشح عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن بالجيزة في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، أن مجلس الشيوخ "ثورة إصلاحية للسياسة" فى حياة المجتمع المصري , بعدما تم الانتصار لحقوق تمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط بنسب محددة في دستور 2014 , حيث كان يضم مادة انتقالية تنص على تمثيلهم فى البرلمان اللاحق على الدستور ، فى حين أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب إلى 25% من المقاعد بالإضافة الى عودة مجلس الشيوخ , لحين استكمال المجالس المحلية تكتمل المجالس النيابية بشكل متوازن.

وأشار ناصر، أن المجلس يلعب دور كبير فى رفع الوعي السياسي فى مصر خاصة بعد ثورتين وأحداث سياسية كثيرة وبالتالي لابد أن يكون هناك تغيير فى عقلية المواطن والنائب الذي يعلم دور عضو النواب والشيوخ.. فمصر تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها، فالحكومة والرئاسة والمجالس المحلية هي أدوار تنفيذية، بينما البرلمان بمساعدة ودعم مجلس السيوخ هو مجلس تشريعي يراقب أعمال تلك الهيئات، والنائب الخدمي هو نائب يعطل الدور التشريعي، موضحا أن مازال هناك من يتعامل مع النائب البرلماني على انه عضو مجلس محلى فيما يكمن دور البرلمان في التشريع والمراقبة والعمل على مصلحة الشعب ككل وليس مصلحة أهالي المنطقة فقط، مؤكدًا أن النائب هو جزء من سياسة عامة للوطن , لذلك ترى الدولة ضرورة عودة غرفة مجلس الشيوخ.

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جدير بالذكر أن عادل ناصر، يشغل منصب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مع بداية العام الجاري محققاً طفرة حقيقية فى مسيرة الحزب داخل محافظة الجيزة وعمل على تعميم كافة المبادرات التي أطلقها الحزب لتشمل كافة مراكز وأحياء محافظة الجيزة ليستفيد منها جموع المواطنين، ويخوض الانتخابات الفردية برقم .1.