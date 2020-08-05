الداخلية اللبنانية: مواد شديدة الانفجار مصادرة "منذ سنوات" انفجرت في مرفأ بيروت

قال وزير الداخلية اللبناني في بيان لمكتبه إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، لكنه أضاف أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات انفجرت في منطقة مرفأ بيروت

كما رجح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون الانفجار الضخم ناجمًا عن مواد ”مصادرة وشديدة الانفجار“.

وقال إبراهيم للصحفيين خلال تفقده المكان:“يبدو أن هناك مخزنًا لمواد مصادرة منذ سنوات، وهي شديدة الانفجار“، مشددًا على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصرًا، وهز العاصمة بالكامل، وطالت أضراره كافة أحيائها، حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضًا.

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وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن ”سقوط عدد من الشهداء والجرحى“ جراء الانفجار، بينما لا تزال فرق الإسعاف تقصد مكان وقوعه، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق المتواصل في المرفأ.

وأفاد رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة“المؤسسة اللبنانية للإرسال“ عن“مئات الجرحى“، وقال:“هناك أيضًا ضحايا“.

وأفادت مراسلة ”فرانس برس“ أن أضرارًا هائلة طالت مرفأ بيروت، وتحطمت شبابيك أحد المباني الرئيسة، وطارت منه الملفات إلى الخارج، وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودمرت مستودعات بالكامل.

وقال أحد موظفي الجمارك هناك لفرانس برس:“دمرت 4 إلى 5 عنابر على الأقل بكامل ما تحويه من بضائع“.