المغرب: 12 قتيلا و36 مصابا في حادث انقلاب حافلة جنوب البلاد

انقلبت حافلة ركاب الثلاثاء قرب بلدة إمسوان التي تشتهر باستقطاب هواة ركوب الأمواج على المحيط الأطلسي جنوب المغرب، ما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 36 آخرين، وفق السلطات المحلية. وأعلنت السلطات المحلية بإحدى مناطق جنوب المغرب أن حادث انقلاب حافلة مسافرين الثلاثاء أودى بحياة 12 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح. ووقع الحادث قرب بلدة إمسوان الساحلية التي تشتهر باستقطاب هواة ركوب الأمواج على المحيط الأطلسي جنوب المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية. Advertisements وأوضح المصدر أن ستة من المصابين جروحهم خطيرة. وأضاف "ترجح المعطيات الأولية أن تكون السرعة المفرطة سببا في وقوع هذا الحادث"، مشيرا إلى فتح تحقيق لكشف ظروفه وتحديد المسؤوليات.

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