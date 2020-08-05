لمواجهة كورونا.. الصحة العالمية تُرسل فريق من خبرائها لجنوب إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نشر فريق من خبرائها ( 43 خبيرا ) فى دولة جنوب إفريقيا يمثلون مختلف المجالات الصحية وذلك لدعم إدارة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا هناك، حيث تعتبر جنوب أفريقيا الآن من بين الدول الخمسة الأولى الأكثر تضررا من الفيروس في العالم.



وأشارت المنظمة في بيان لها فى جنيف، اليوم الأربعاء، إلى أن 17 من هؤلاء الخبراء سوف يصلون إلى جنوب أفريقيا اليوم ويضمون خبرات رئيسية فى علم الأوبئة والمراقبة وإدارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة بالإضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحى ومن بينهم

الدكتور ديفيد هيمان عالم وبائيات الأمراض المعدية وخبير الصحة العامة، والذى كان فى السابق يعمل مساعدا للمدير العام للمنظمة الدولية للأمن الصحي والبيئة وترأس الاستجابة لوباء السارس فى عام 2003.

ولفتت المنظمة إلى أنها ستتولى مسؤولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذى ستكون جنوب افريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية ونوهت المنظمة إلى أن الفريق سيترأسه الدكتورة ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية للمنظمة فى أفريقيا والدكتور مايكل رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية

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بمنظمة الصحة وحيث سيعملان من برازافيل بجمهورية الكونغو وجنيف على التوالى لدعم الخبراء على الأرض.

وبحسب منظمة الصحة سوف يطلب منه اكمال فترة اولية من الحجر الصحى والاختبار وذلك قبل الانتشار فى البلاد وحيث سينتشر فى كيب الشرقية وفرى ستيت وجاوتينج ولو ناتال ومبو مالانجا وقد تم تحديد هذه المقاطعات باعتبارها تحتاج إلى الدعم الاكثر الحاحا وحيث سيمكن للفريق الذى سيصل اولا ان يحقق اكبر تاثير وعلى أن ينتشر الخبراء المتبقين لمساعدة جميع المقاطعات فى البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.