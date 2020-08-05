السعودية وإندونيسيا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع وعددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، مع وزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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