اخبار العالم

قوات الصاعقة الأفغانية تضبط داعشيًا في كونار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكنت قوات الصاعقة الأفغانية من إلقاء القبض على عنصر مهم في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت بمحافظة كونار شرقي البلاد.


وقالت قوات الصاعقة - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم

الأربعاء- إن العملية الأمنية انطلقت مساء أمس الثلاثاء في قرية بمقاطعة سوكاي وتم القبض على عنصر مهم في داعش يدعى خان سيد.

وأوضح البيان أن "سيد" مسئول عن نقل المقاتلين الأجانب مع عائلاتهم إلى داخل المحافظات لشن اعتداءات إرهابية.

وكانت العملية قد سبقها عدة عمليات أخرى خلال الفترة السابقة نفذتها السلطات الأفغانية في عدة مناطق مختلفة في أفغانستان، مستهدفة عناصر لداعش متورطين في هجمات مميتة أو يخططون للضلوع في شنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الصاعقة الأفغانية تضبط داعشيًا في كونار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا