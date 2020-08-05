قوات الصاعقة الأفغانية تضبط داعشيًا في كونار

تمكنت قوات الصاعقة الأفغانية من إلقاء القبض على عنصر مهم في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت بمحافظة كونار شرقي البلاد.



وقالت قوات الصاعقة - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم

الأربعاء- إن العملية الأمنية انطلقت مساء أمس الثلاثاء في قرية بمقاطعة سوكاي وتم القبض على عنصر مهم في داعش يدعى خان سيد.

وأوضح البيان أن "سيد" مسئول عن نقل المقاتلين الأجانب مع عائلاتهم إلى داخل المحافظات لشن اعتداءات إرهابية.

وكانت العملية قد سبقها عدة عمليات أخرى خلال الفترة السابقة نفذتها السلطات الأفغانية في عدة مناطق مختلفة في أفغانستان، مستهدفة عناصر لداعش متورطين في هجمات مميتة أو يخططون للضلوع في شنها.