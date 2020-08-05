تسجيل 651 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 651 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69425 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 468 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السندلوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهاحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال651 السابقة تضمنت 425 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.28 في المئة و226 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.72 في المئة.
وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 219 حالة في منطقة
وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 128 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8051 حالة.
وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4550 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 518601 فحصا.
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