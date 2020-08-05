إصابة 10 ملايين مواطن بكورونا في أفغانستان

قال وزير الصحة الأفغاني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بكورونا في أفغانستان.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لدراسة جديدة، أصيب 5ر31 % من تعداد السكان البالغ أكثر من 30 مليون نسمة بالفيروس.

وأوضح عثماني، أن العاصمة كابول سجلت أعلى نسبة

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إصابات في البلاد، حيث أصيب 53% من المواطنين بالفيروس.

وكان مسؤولو وزارة الصحة قد قالوا في مارس الماضي إن 16 مليون شخص ربما أصيبوا بالفيروس في أفغانستان، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.

يُشار إلى أنه تم تأكيد إصابة نحو 37 ألف شخص بفيروس كورونا رسميا في أفغانستان حتى الآن. وقد خضع نحو 90 ألف شخص لفحص كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.