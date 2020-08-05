إصابة زوجة السفير الهولندي بجروح خطيرة في انفجار بيروت

أعلنت الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، أن زوجة السفير الهولندي في لبنان أصيبت بجروح خطيرة في الانفجار القوي الذي وقع في ميناء بيروت أمس الثلاثاء.
وقال متحدث إنها نُقلت إلى المستشفى مضيفا أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بالمبنى وتسبب أيضا في إصابة أربعة آخرين على صلة بالسفارة.
وقد أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الأربعاء، أن "نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة"، مؤكدا أن هذا "الملف له الأولوية". ودعا دياب إلى "وقف السجلات السياسية".
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