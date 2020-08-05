ظهر العلم المغربي في جديد الفنانة العالمية، بيونسي، الذي صدر، أخيرا، بعنوان “Already”، وغنى فيه إلى جانبها المغنيان شطاويل، ولزار.

وظهر العلم المغربي بارزا في إحدى لقطات الرقص في الكليب إلى جانب شباب أفارقة، ما جعل المغاربة يتساءلون عن السبب في اختيار بيونسي للعلم المغربي من دون غيره في كليبها.

ويمكن مشاهدة علم المغرب في فيديو كليب بيونسي بعد مرور 4.18 على بدايته.

بيونسي قدمت الأغنية بطابع إفريقي من حيث استخدام التوزيع الموسيقي “الأفرو”، وتفاصيل مشاهد الكليب الجديد.

وتعتبر أغنية بونسي جزءً من ألبوم “Black Is King”، المستوحى من فيلم “The Lion King: The Gift”.