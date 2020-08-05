أكدت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بتطوان، إصابة لاعبين لنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم بالجائحة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بـ”ح.م” و”ك.ع”، وهما يتابعان علاجهما وفق البروتوكول، المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وكانت الأطر الإدارية، والتقنية، ولاعبين، وإعلاميين، ومستخدمين، قد خضعوا، أول أمس الاثنين، لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفقا للدليل الصحي الخاص في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ أظهرت التحاليل المخبرية وجود حالتين مصابتين بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تقتحم فريق المغرب التطواني.. التحاليل المخبرية أكدت إصابة لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.