كورونا تقتحم فريق المغرب التطواني.. التحاليل المخبرية أكدت إصابة لاعبين

أكدت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بتطوان، إصابة لاعبين لنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم بالجائحة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بـ”ح.م” و”ك.ع”، وهما يتابعان علاجهما وفق البروتوكول، المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وكانت الأطر الإدارية، والتقنية، ولاعبين، وإعلاميين، ومستخدمين، قد خضعوا، أول أمس الاثنين، لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفقا للدليل الصحي الخاص في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ أظهرت التحاليل المخبرية وجود حالتين مصابتين بكورونا.