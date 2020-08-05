دمنات.. لسعة عقرب تنهي حياة طفلة عمرها 7 سنوات

لفظت طفلة، تبلغ من العمر 7 سنوات، أنفاسها الأخيرة، ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، في المستشفى الإقليمي في قلعة السراغنة، متأثرة بسم لسعة عقرب، لسعتها في دوار كرول جماعة مجان ميدلت ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة فارقت الحياة متأترة بلسعة العقرب، بعد نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في قلعة السراغنة، حيث فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث خلف صدمة كبيرة وسط عائلة الضحية، فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات في المستشفى نفسه.

وتحصد لسعات العقارب، ولذغات الأفاعي أزيد من 20 ضحية، سنويا، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، إذ يتم تسجيل أغلب الحالات في المناطق الجبلية، والقرى النائية ذات المناخ الحار.