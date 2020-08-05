بني ملال .. التحاليل المخبرية تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 345 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 125 إصابة مؤكدة.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، أغلبها من مخالطي البؤرة، التي تم تسجيلها داخل إحدى المؤسسات البنكية في بني ملال.