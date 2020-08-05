أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 125 إصابة مؤكدة.
وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، أغلبها من مخالطي البؤرة، التي تم تسجيلها داخل إحدى المؤسسات البنكية في بني ملال.
وأضاف المصدر ذاته أن كل الأقاليم عرفت تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19، حيث تم تسجيل 3 حالات إضافية في إقليم خنيفرة، و4 حالات في خريبكة، وحالة في الفقيه بن صالح، حيث استنفرت السلطات الصحية مصالحها لحصر المخالطين.
وارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج ي بني ملال إلى 93 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم خنيفرة إلى 42 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 180 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال .. التحاليل المخبرية تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 345 حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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