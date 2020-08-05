قالت وزارة الصحة، بشأن تطور الوضع الوبائي في المملكة، إن الأسبوع الأخير، كان الأسوء من حيث الوضعية الوبائية، مسجلة أن معدل الإصابة، والوفاة الأسبوعي بفيروس كورونا قد وصل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت الوزارة في ندوتها الأسبوعية الثالثة، أن معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة مر بثلاث مراحل، بلغ في أولاها قيما أعلاها 3.28 ثم تراجع في آخر أيام الحجر الصحي إلى 1.11، لكنه عاد إلى الارتفاع، خلال فترة الرفع التدريجي للحجر، لكنه وصل قيمة 5.91 ثم تراجع بعدها.
وأضافت الوزارة أنه، مع الرفع المتقدم للحجر تصاعد معدل الإصابات بشكل كبير، ليصل إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، إلى 14.35 حالة لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد.
كما سجلت الوزارة أن عدد الوفيات، خلال الأسبوع الماضي، هو الأعلى منذ بدأ الأزمة، بحصيلة بلغت 69 حالة، مشيرة إلى أن المغرب أصبح بالرتبة 66 عالميا من حيث عدد الوفيات، والسابع إفريقيا.
أما من حيث عدد الإصابات، فسجلت الوزارة، أن المغرب يعد في الرتبة 60 عالميا، والسادس إفريقيا، حيث لاتزال منظمة الصحة العالمية تصنف المملكة في المرحلة الثانية من الوباء.
كما سجلت الوزارة تطور عدد الكشوفات في المملكة، حيث بلغ المغرب الرتبة 35 عالميا، والثانية إفريقيا.
وأهابت الوزارة بالمواطنين، والمواطنات الإلتزام بالتدابير الصحية، والوقائية المعتدمة، للحد من انتشار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: الأسبوع الأخير كان الأسوء “وبائيا” من حيث إصابات ووفيات كورونا.. ولازلنا في المرحلة الثانية- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.