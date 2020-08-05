اتهام: سائق تسبب بمصرع طفلة في الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة في بيتح تيكفا، لائحة اتهام ضد إبراهيم أبو رقيق (22 عاما)، على خلفية ضلوعه في حادث طرق والتسبب بوفاة الطفلة جود أبو غانم (5 سنوات) من مدينة الرملة.

ونسبت النيابة العامة للشاب تهم التسبب بالموت والاستهتار والقيادة المتهورة.

الضحية جود أبو غانم

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادث تعود إلى يوم 26 شباط/فبراير، حينما قاد المتهم مركبته في شارع "هرتسل" بالرملة، وعند وصوله بالقرب من منطقة السوق في المدينة، توقف السائق المتهم عن القيادة على بعد نحو 30 مترا عن المفرق، في الوقت الذي تواجدت أمامه 4 سيارات بحالة توقف تامة قبل المفترق".

وتابعت "بعد مرور ثوان معدودة من لحظة التوقف عند المفترق وإضاءة الشارة الضوئية، انحرف المتهم نحو الاتجاه المعاكس وقام بقطع الخط الفاصل وتجاوز المركبات التي كانت أمامه على الشارع، ثم عاد نحو اليمين إلى الاتجاه الآخر وقام بعبور المفرق بسرعة 60.98 كلم/س".

كما ورد في لائحة الاتهام "وتسبب الالتفاف على الطريق إلى فقدان سيطرة المتهم على السيارة، ما أدى إلى صعودها على الرصيف واصطدامها بعدة أشخاص بينهم الطفلة جود أبو غانم، بينما كانت تسير على الرصيف برفقة والدتها وشقيقتها، كما أصيب من جراء الحادث أشخاص آخرون خلال سيرهم على الرصيف".