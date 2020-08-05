محافظ بيروت: 300 ألف لبناني باتوا مشردين بعد الانفجار

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن محافظ بيروت اليوم أن قيمة الأضرار نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أمس تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار.

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وقال بيان لمصرف لبنان المركزي: إن بنوك لبنان ستعاود فتح أبوابها غدا الخميس وإن حاكم المصرف سيجتمع بمجلس إدارة البنك لاتخاذ خطوات لمعالجة الكارثة الناجمة عن الانفجار.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد اللبناني لـ”رويترز”: إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت دُمرت في انفجار أمس الذي هز العاصمة. وأضاف أن البلاد تملك مخزونا كافيا، بجانب سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها.

وقال أحمد تامر مدير ميناء طرابلس إن ميناء ثاني أكبر مدن لبنان لا يحوي صوامع حبوب، لكن من الممكن نقل القمح مباشرة إلى منشآت تخزين في مطاحن على بعد كيلومترين تقريبا.

وتبلغ طاقة تخزين الصومعة الرئيسية في ميناء بيروت 120 ألف طن من الحبوب لكنها دُمرت بفعل الانفجار الضخم أمس. وقال تامر إنه توجد خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.