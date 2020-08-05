شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط “برنت” إلى 44.82 دولارًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:13 مساءً, 5 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 49 سنتًا أمريكيًا، ما نسبته 1.11 في المئة، ليصل إلى 44.82 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.43 في المئة، ليصل سعره إلى 42.08 دولارًا للبرميل.

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