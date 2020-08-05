شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بيروت .. مساعدات عربية ودولية لتخفيف تداعيات الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

• الأردن يجهز مستشفى ميداني .. و5 طائرات مساعدات من فرنسا وروسيا

بادرت الدول العربية والأوروبية لتقديم المساعدة إلى لبنان ، للتخفيف من تداعيات انفجار بيروت ، حيث أفاد الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء بأن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان.

وأعلنت فرنسا إرسالها طائرتين عسكريتين إلى لبنان لتقديم الدعم. وذكر قصر الإيليزيه أن الطائرتين سيكون على متنهما 55 فردا من فرق الحماية المدنية الفرنسية وأطنان من المستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين.

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تعمل بريطانيا على اتخاذ قرار عاجل بشأن المساعدة الفنية والمالية الممكن تقديمها إلى لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن مئة شخص وإصابة الآلاف.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء عن إرسال خمس طائرات إلى لبنان للمساعدة في رفع الأنقاض التي خلفتها الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت أمس.

وتعتزم التشيك إرسال فريق إغاثة إلى لبنان. وقال وزير الداخلية التشيكي جان هاماسيك اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن وحدة خاصة من قوات الإطفاء ستتوجه إلى لبنان عقب ظهر اليوم، مضيفا أن الفريق متخصص في انتشال الأفراد من تحت الأنقاض.