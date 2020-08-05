شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو لـ"الحريري" : عازمون على تقديم مساعدات عاجلة للبنان والان نبدء بالتفاصيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قدم تعازيه في الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت أمس. وأبلغ بومبيو الحريري بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة آثار الانفجار. وأعرب الحريري عن شكره لبومبيو وللولايات المتحدة على دعمها الدائم للبنان وخاصة للجيش والقوى الأمنية. ووفقا لأحدث الإحصاءات، فقد تسبب الانفجار في سقوط 78 قتيلا إلى جانب آلاف الجرحى، بينما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الانفجار.

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