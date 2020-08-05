سجون أردوغان تستنزف اقتصادا متهاويا.. ميزانية تفوق 3 وزارت

رفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو 7 مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارت البيئة والصناعة والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، في رد منه على استجواب قدمه، سزغين طارنري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "غزته دوفار" المعارضة، الأربعاء، وتابعته ”الخليج 365”، أفاد الوزير بأنه خلال عام 2019 تم تخصيص 6 مليارات و993 مليونًا و138 ألف ليرة لقطاع السجون من الموازنة العامة للبلاد.

وتضمنت الموازنة للعام 2019 تخصيص 2 مليار و818 مليونًا و899 ألف ليرة لرئاسة الجمهورية، ومليار و748 مليونًا و982 ألف ليرة للبرلمان، و69 مليونًا و959 ألف ليرة للمحكمة الدستورية، و595 مليونًا و593 ألف ليرة لمجلس الدولة، و367 مليونًا و378 ألف ليرة لديوان المحاسبة، و2 مليار و157 مليونًا و761 ألف ليرة لجهاز المخابرات.

وتجاوزت الموازنة المخصصة لقطاع السجون مثيلاتها المخصصة لـ6 وزارات، حيث بلغت موازنة وزارة الخارجية 4 مليارات و635 ألفًا و760 ليرة، وبلغت موازنة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 2 مليار و44 مليونًا و280 ألف ليرة.

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فيما بلغت موازنة وزارة الثقافة والسياحة 4 مليارات و168 مليونا و578 ألفًا، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا 2 مليار و544 مليونا و238 ألفًا، والبيئة والتخطيط العمراني 2 مليار و573 مليونا و286 ألفًا، ووزارة التجارة 5 مليارات و689 مليونا و948 ألف ليرة.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، قال الوزير نفسه، إن بلاده أنشأت خلال السنوات الخمس الماضية، 94 مؤسسة عقابية (سجون)، ليبلغ عددها الإجمالي حتى 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي 355 سجنًا.

جاء ذلك في رد من الوزير المذكور على استجواب تقدم به عمر فتحي غورر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" آنذاك.

وأفاد الوزير، أنه حتى يوم 17 يوليو/تموز الماضي، بلغ عدد المحكومين (صادر بحقهم أحكام) 232 ألفًا و342 محكومًا، فيما بلغ عدد المعتقلين (على ذمة قضايا) 48 ألفًا و752 شخصًا.

وأشار جول إلى أن "هناك 94 مؤسسة عقابية من مختلف الأنواع، تم بناؤها ووضعها في الخدمة في السنوات الخمس الماضية، واعتبارًا من 8 أكتوبر 2019 ، بلغ إجمالي مؤسسات السجون في تركيا 355 سجنًا".