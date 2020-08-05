ضبط أنفاق سرية ومتفجرات لـ"داعش" شمالي العراق

تمكنت القوات العراقية، من ضبط أوكار وأنفاق سرية لتنظيم داعش الإرهابي. بمناطق متفرقة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

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وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان لها إنه "بناءً على المعلومات الواردة عن طريق المتعاونين من المواطنين، ضبطت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية (٥) أوكار ونفق تابعة لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك".

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وذكر البيان الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الأوكار على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي وتركز أغلبها في المناطق الحدودية بين المحافظات وخصوصا في صلاح الدين وديالى والأنبار.

وعزا مراقبون عودة نشاط التنظيم إلى انشغال البلاد بالأزمات السياسية والظروف الاقتصادية جراء هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا .

وتنفذ العمليات المشتركة منذ مطلع العام الحالي حملة عسكرية من أربعة مراحل بعنوان "أبطال العراق"، لملاحقة عناصر داعش والقضاء على أوكار التنظيم وكشف الخلايا النائمة.