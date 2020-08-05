بيروت والأمونيوم.. علاقة "حزب الله" مع الموت المدفون

عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين وخسائر فادحة في المنشآت والممتلكات، ورعب وهلع يفاقمان وجع العاصمة اللبنانية بيروت المنكوبة.

انفجار مزدوج ضخم قالت السلطات اللبنانية إنه ناجم عن نترات الأمونيوم، المادة التي تسببت بالعديد من الانفجارات الصناعية على مدى عقود.

ورغم تعدد الروايات والتكهنات والقراءات، وفي ظل عدم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للحادثة، فإن الغموض لا يزال يلف الجزء المتعلق بوجود ذلك الكم الهائل من المادة المخزنة التي يدرك الجميع أنها بمثابة الموت المدفون تحت المدينة السكنية.

ومما ضاعف من حجم التساؤلات وجود وقائع سابقة تربط امتلاك عناصر في "حزب الله" اللبناني لتلك المادة، وذلك عقب اعتقالهم في عدة مناطق حول العالم، وهو ما ترصده ”الخليج 365” في السطور التالية.

"حزب الله" ونترات الأمونيوم

إعلام عبري كشف في مايو/ أيار الماضي، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد" زود ألمانيا بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطة بـ"حزب الله" بمئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم في مخزن جنوبي البلد الأوروبي.

وبحسب المصدر نفسه، قامت إسرائيل بعملية حساسة استمرت لأشهر لتقييم عمليات المنظمة في ألمانيا وقدمت نتائجها للمخابرات الألمانية ووكالات القانون.

وعليه، زود الموساد ألمانيا بمعلومات حول مخازن في جنوب البلاد حيث خبأ حزب الله مئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم.

وورد أيضا أن المخابرات الإسرائيلية سلمت تفاصيل عن أفراد في عمليات حزب الله بألمانيا، بما في ذلك شبكات المال التي استُخدمت لغسل الأموال وتحويل ملايين اليوروهات إلى الحسابات المصرفية للمنظمة اللبنانية، ولتمويل أنشطتها داخل البلد الأوروبي.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه للقناة 12 العبرية، إن العملية كانت معقدة وتم تقديم أدلة رئيسية للسلطات الألمانية.

وأضاف "الخطوة هي نتيجة شهور من العمل مع جميع الأطراف في ألمانيا. لقد كان على رؤساء الأجهزة عرض أدلة صريحة وإثباتات قانونية تربط المنظمة بنشاط إرهابي كبير، وهذا ما فعلناه”.

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وقبل 5 سنوات، ضبطت السلطات الكويتية 3 عناصر على ارتباط بـ"حزب الله" قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأكثر من 300 رطل من المتفجرات، و68 قطعة سلاح، و204 قنابل نووية، تحضيرا لشن هجوم.

وخريف 2015، اعتقلت بريطانيا شخصا عقب مداهمة 4 مواقع مرتبطة بحزب الله، في عملية جاءت على خلفية الكشف عن عناصر تابعين للتنظيم يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن.

وفي العام نفسه، ضبطت الأجهزة الأمنية في قبرص كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من "حزب الله"، وقامت بتفكيك البنية التحتية للهجوم المحتمل آنذاك.

أيضا، ضبطت السلطات التايلاندية، في 2012، مئات الليترات من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص متورطين في الأمر على ارتباط بحزب الله.

وقود موت وحياة

نترات الأمونيوم، هي مادة كيميائية على شكل مادة صلبة بلورية عديمة اللون، تستخدم في عدة أغراض.

مادة متاحة تجاريا، قابلة للذوبان في الماء، ولا تحترق بسهولة، ولكنها تحترق بشكل أسهل إذا كانت ملوثة بمواد قابلة للاشتعال، وعند احتراقها، تنتج أكاسيد النيتروجين السامة.

وتستخدم نترات الأمونيوم في صنع الأسمدة والمتفجرات، وإنتاج المضادات الحيوية والخميرة، وتدخل أيضا في صناعة أعواد الثقاب والألعاب النارية.

ونترات الأمونيوم تعد إحدى المواد التي استخدمت في تفجير استهدف أوكلاهوما سيتي الأمريكية عام 1995، وأسفر عن مقتل 168 قتيلا.

وفي 2013، حدث انفجار في مصنع للأسمدة بمنطقة وست في ولاية تكساس، وخلف 14 قتيلا ونحو 200 مصاب، وتوصل المحققون إلى أنه نجم عن نترات الأمونيوم.

كما استخدمتها مجموعة مسلحة لتفجير ملهى ليلي في بالي الإندونيسية عام 2002 ما أودى بحياة 202 شخص، وأيضا اليميني المتطرف النرويجي «أندرس بريفيك» في تفجير أوسلو عام 2011 الذي خلف 8 قتلى.