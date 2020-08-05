تداولت مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لحظة انتشال شخص حيا من تحت الأنقاض في بيروت ، إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.
ويظهر في مقطع الفيديو أثناء حمل الشخص، الذي قالت تقارير إعلامية إنه من ضمن متطوعي الدفاع المدني، وإخراجه من تحت الأنقاض، وسط تصفيقات وزغاريد المواطنين.
وما تزال السلطات تعمل على البحث عن المفقودين في مكان الانفجار، الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.
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