من محافظة الغربية.. الإعلان عن وفاة مواطن مصري ثاني في انفجار بيروت الهائل

نعت السفارة جمهورية مصر العربية في لبنان، المواطن المصري علي اسماعيل السيد شحاته، والذي توفي جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.

وقالت السفارة المصرية في لبنان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، في بيان لها اليوم الأربعاء:

"تنعى سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري علي اسماعيل السيد شحاته (مركز سمنود محافظة الغربية) الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن."

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وفي وقت سابق، أعلن السفارة عن وفاة مواطن مصري جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت السفارة في بيان: "تنعى سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري ابراهيم عبد المحسن القفاص الذي تبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع اليوم في بيروت، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن".

وأهابت السفارة بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور، التواصل معها على الخط الساخن 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و 104).