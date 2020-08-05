محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
تواصل قوات الإنقاذ النهري بالغربية، لليوم الثاني على التوالي البحث لاستخراج جثة طالبة بالثانوية العامة ألقت بنفسها في نهر النيل بسمنود، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء.
ودفعت مديرية أمن الغربية بـ 3 فرق من الإنقاذ النهري للمساعدة في البحث عن جثة الطالبة "ح.ع"، التي قفزت من أعلى كوبري سمنود فور علمها برسوبها في مادتين.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. جهود لاستخراج جثمان طالبة الثانوية المنتحرة بنهر النيل في سمنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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