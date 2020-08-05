محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (أ ش أ):
خصصت سفارة فرنسا لدى لبنان، خط طوارئ للرعايا الفرنسيين المقيمين في بيروت لتقديم المساعدة الذين قد يحتاجون إليها.
وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرقم هو 009611420292.. مضيفة أنه تم تخصيص هذا الرقم لمساعدة الرعايا الفرنسيين المقيمين في لبنان عقب انفجار ضخم وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت.
يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن اليوم ارتفاع عدد ضحايا الانفجار ليبلغ 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة فرنسا لدى بيروت تخصص رقم طوارئ لرعاياها المقيمين في البلاد لتقديم المساعدة اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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