الخارجية: سفارتنا بلبنان تتواصل مع أبناء الجالية.. ووفاة اثنين مصرييّن جراء الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت تستمر في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم وذلك في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس الثلاثاء .

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن علي إسماعيل السيد شحاته والمواطن إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.