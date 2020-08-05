الخارجية الأردنية: ارتفاع عدد إصابات الأردنين بانفجار بيروت إلى 7 حالات

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير ضيف الله الفايز، ارتفاع عدد إصابات الأردنيين بانفجار مرفأ بيروت إلى سبع إصابات.

وقال الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأربعاء/ - : "إن أربعة منهم يتلقون العلاج اللازم، ووضعهم الصحي جيد، فيما يتلقى ثلاثة

مصابين آخرين العلاج حاليًا في المستشفى".وأشار إلى أن وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في بيروت تتابع أوضاع الجالية الأردنية، وأنها على تواصل مستمر معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.