كازاخستان تُسجل 1062 إصابة بكورونا

أعلنت كازاخستان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 94 ألفًا و882 حالة.



وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني)، إن من بين الحالات

الجديدة يوجد 493 حالة إيجابية بدون أعراض، كما أن أغلبهم في العاصمة نور سلطان؛ حيث سجلت 210 حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه أيضًا على مدار الـ24 ساعة الماضية، تعافى 1899 مريضًا من الفيروس وغادروا المستشفيات، ما رفع إجمالي عدد

المتعافين في البلاد إلى 67 ألفًا و31 حالة، أما عن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حتى الآن في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا ألفًا و58 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.