أعلنت كازاخستان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 94 ألفًا و882 حالة.
الجديدة يوجد 493 حالة إيجابية بدون أعراض، كما أن أغلبهم في العاصمة نور سلطان؛ حيث سجلت 210 حالات جديدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني)، إن من بين الحالات
وأوضحت الوزارة أنه أيضًا على مدار الـ24 ساعة الماضية، تعافى 1899 مريضًا من الفيروس وغادروا المستشفيات، ما رفع إجمالي عددالمتعافين في البلاد إلى 67 ألفًا و31 حالة، أما عن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حتى الآن في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا ألفًا و58 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كازاخستان تُسجل 1062 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.