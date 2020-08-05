أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، أن محافظ بيروت قال أن الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نحو نصف المدينة.. والكلفة تتخطى 3 مليارات دولار.
كشف محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، عن وجود تقرير أمنيمن 2014 يحذر من حصول انفجار في بيروت.
ونقل موقع قناة "LBC" اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن "المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".
وأضاف: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".
وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أعلن، أمس، أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاءوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في المرفأ، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بيروت: الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نصف المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.