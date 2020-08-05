محافظ بيروت: الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نصف المدينة

أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، أن محافظ بيروت قال أن الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نحو نصف المدينة.. والكلفة تتخطى 3 مليارات دولار.

كشف محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، عن وجود تقرير أمني

من 2014 يحذر من حصول انفجار في بيروت.

ونقل موقع قناة "LBC" اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن "المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".

وأضاف: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".

وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أعلن، أمس، أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاءوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في المرفأ، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.