لبحث تداعيات انفجار بيروت.. بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في بعبدا

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت.
وكشف الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مساء الثلاثاء وأسفر عندمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، عن خطورة مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة.
وذكرت مصادر لبنانية متطابقة أن الانفجار الذي هز بيروت،ناجم عن انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادا زراعيا.
وقد أعلن لبنان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وشكل لجنة للتحقيق في الحادث على أن تقدم نتائجها خلال 5 أيام، كما أعلن على حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.
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