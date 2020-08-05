وزارة الطاقة اللبنانية: المبنى المركزي لمؤسسة الكهرباء العمومية تعرض لدمار كُلي

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة كهرباء الدولة العمومية) تعرض لدمار كامل جراء الانفجار الهائل الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري، مشيرة إلى أن مركز التحكم الوطني في الكهرباء الذي يقع داخل المبنى خرج كُليا من الخدمة .
وذكرت وزارة الطاقة اللبنانية - في بيان
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الموجة الانفجارية التي أحدثها انفجار الميناء البحري ببيروت، أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في منطقة الأشرفية (شرقي العاصمة) من الخدمة، وأنها لا تزال متوقفة عن العمل تفاديا لحدوث أي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة باشرت العمل على مسح الأضرار تمهيدا للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت.
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