مواقع التواصل تتضامن مع نادين نجيم بعد إصابتها في انفجار بيروت

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداولت الأنباء حول إصابتها إثر إنفجار بيروت أمس.

وتضامن رودا مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مع الفنانة نادين نجيم، بعد تعرضها للإصابة إثر الإنفجار الذي هز بيروت أمس.

وفي ذات الصدد، كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين

نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من

ونشرت ريما نجيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "أن نادين نسيب نجيم تأذت من الانفجار وتم نقلها للمستشفى وأجريت عملية جراحية ناجحة.

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وتابعت، قائلة: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حاليًا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريبًا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها".

ووقع انفجار ضخم في بيروت أمس، مما تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.