سُلطان عُمان يُعزي الرئيس اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ اللبناني العماد ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأعرب سلطان عمان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم /الأربعاء/ - عن خالص تعازيه للرئيس اللبناني وأسر الضحايا والشعب اللبناني،داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل سوء ومكروه.
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