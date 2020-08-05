أعلنت السفارة المصرية في لبنان وفاة مواطن مصري ثان، ويدعى على إسماعيل السيد شحاته (من مركز سمنود بمحافظة الغربية) جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت.
وأعربت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – عن خالص تعازيها
وكانت السفارة المصرية قد أعلنت مساء أمس وفاة المواطن إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، جراء الانفجار، فضلا عن اختفاء مواطن آخر كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وفقا لما أفاد به زملاء وأصدقاء له والذين سارعوا إلى إخطار السفارة باختفائه، لافتة إلى أنه يجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.
وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن مصري ثان جراء انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.