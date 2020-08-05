كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

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وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها إن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.