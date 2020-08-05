كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة صوتية في مدينة زاهدان الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإيرانية إصابة 4 من عناصرها في مدينة زاهدان صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة صوتية في أحد شوارع المدينة.

وأصدر مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران، بيانًا قال فيه إن الانفجار وقع في منطقة زيباشهر بمدينة زاهدان مركز إقليم سيستان بلوشيستان، قرب سيارة للشرطة.

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وقد تلقت الشرطة الإيرانية، بلاغًا كاذبًا بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بشأن وقوع حادثة في إحدى مناطق مدينة زاهدان، مضيفا أنه تم إرسال سيارة الشرطة إلى المكان، التي استهدفت بتفجير قنبلة صوتية اليوم.

وبحسب الموقع الإخباري لاقليم سيستان بلوشيستان، تم القبض على 5 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادثة إضافة إلى توقيف سيارة.