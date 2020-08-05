كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الأمريكي يزور تايوان لاستفزاز الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار إنه سيزور تايوان في الأيام المقبلة، في أعلى زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي منذ أربعة عقود، وهي خطوة أغضبت الصين، التي تدعي أن الجزيرة ملك لها.

وستؤدي زيارة عازار إلى تفاقم العلاقات بين بكين وواشنطن المتوترة بالفعل بسبب التجارة والوباء وحقوق الإنسان، حتى في الوقت الذي رحبت فيه تايوان الديمقراطية بإظهار الدعم في مواجهة الضغوط الصينية التي لا هوادة فيها.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية أن عازار، خلال زيارته، سيلتقي بالرئيس تساي إنغ ون، الأمر الذي قد يثير غضب الصين أكثر.

Advertisements

وقال عازار في بيان " كانت تايوان نموذجا للشفافية والتعاون خلال جائحة COVID-19 وقبلها بوقت طويل.. أتطلع إلى نقل دعم الرئيس ترامب لقيادة تايوان الصحية العالمية والتأكيد على إيماننا المشترك بأن المجتمعات الحرة والديمقراطية هي أفضل نموذج لحماية وتعزيز الصحة".

ووصفت ادارته الرحلة بأنها "تاريخية"، موضحة ان عازار سيرافقه ميتشيل وولف، كبير الأطباء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعضاء آخرين في الإدارة.

وقال وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج، الذي سيجتمع أيضا مع عازار، إنه يتطلع إلى الزيارة. وقال تشن للصحفيين "إنه يعزز أيضا مكانتنا العالمية في مجال الصحة العامة.. هذه خطوة كبيرة إلى الأمام."

