طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع كتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ،وسيكون حارا شيئا ما بداخل المملكة.

وستتشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسية الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وذلك خلال الليل والصباح، فيما ستهم بعض القطرات المطرية في بعض الأحيان وفي بعض المناطق غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

وستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية، وشرقية بالبوغاز وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة ومن القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بالسايس، وداخل منطقة سوس، والواجهة المتوسطية، ووادي ملوية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 16 و23 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و45 در جة بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 38 و 43 درجة بمنطقة السايس، وسوس، والشياضمة، وسهول تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف الغربي، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية، ووادي ملوية والسهول المحيطية، وستكون ما بين 25 و33 درجة بالسواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسية .